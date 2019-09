Jim Ashilevi kohtas Brüsselis oma suurimat iidolit Bret Easton Ellist: tänu temale sai minust kirjanik 

Bret Easton Ellis on USA kirjanik, stsenarist, režissöör, produtsent ja taskuhäälingujuht, kelle tuntuim novell on „Ameerika psühhopaat“. Ashilevi ja Ellise juhuslik kohtumine toimus pärast seda, kui Brüsselis olles soovitati Ashilevil külastada Bozari galeriid. Kui ta internetist uuris, kas seal ka midagi huvitavat toimub, avastas ta, et tema lemmikkirjanik kohtub just sel päeval selles galeriis oma lugejatega.

Muidugi mõista läks Ashilevi Ellisega kohtuma ning see jättis tugeva jälje mõlema ellu. Ashilevi on ka Ellise podcast’i (taskuhäälingu - tõlk.) suur fänn. „Ta tegi minust pilti, sest ta ei suutnud uskuda, et keegi Eestist kuulab tema podcast’i,“ tõdeb Ashilevi.

„Ameerika psühhopaadi“ lugemine keskkoolis oli mu esimene tõeliselt painav lugemiskogemus, mis ühtlasi muutis mu arusaama kirjandusest. Sealt edasi lugesin järjest kõik tema teosed läbi ja need on mind saatnud sellest ajast peale. Tema laused on perfektsed, tema keelekasutus on elegantne, jahe ja täpne. Ta on atmosfäärimeister. Ta on mind tohutult mõjutanud ja õpetanud.

Lisaks sellele, et ma ikka aeg-ajalt mõtlen, mismoodi ta suutis seda või teist meeldejäävat stseeni kirjutada. Näiteks „Glamoramas“ on üks lennuõnnetuse stseen, mida on võimatu unustada, kuid see on vaid üks näide paljudest), on tema podcast olnud juba kuus aastat minu olulisim teejuht popkultuuri minevikku, olevikku ja tulevikku. Ta on geenius.

Kuidas temaga kohtuda oli? Sageli juhtub nii, et kui inimene kohtub päriselt oma suure eeskujuga, võib järgneda pettumine, kuna inimene päriselt ei pruugi vastata ettekujutusele, mille oma peas temast oled loonud.