Liina Vahtrik: oma sõnade eest saad peksa isegi siis, kui püüad kõiki osapooli mõista 

"Sisendan endale, et ainus, kelle tegude eest saan vastutada, olen mina ise. Ja püüan keskenduda suurele pildile: et maailmas käib kõik perioodidena. Vasak-parem, sõda ja rahu… Inimesed unustavad vahepeal ära, mis minevikus on olnud, ja sama tants hakkab otsast peale," räägib Vahtrik.