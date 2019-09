Suri insener Fred Ise, kes 1941. aastal heiskas sinimustvalge lipu 

Parsman, kelle isa oli Tallinna linnavalitsuse Teedeosakonna juhataja, arvas, et säärane lipp võiks olla linnavalitsuse hoone kojamehel. Tema käest poisid saidki suure sinimustvalge, mida kojamees oli säilitanud kogu kommunistide terroriaasta, oma elu kaalule pannes. Parsmani pistis lipu pintsaku põue, sest avalikult sellega relvastatud Vene ja hävituspataljoni sõdurite vahelt läbijooksmine oli ohtlik, ja noormehed jooksid Toompeale.

Kui poisid vene kirikust mööda lossi poole tõttasid, nägid nad selle ette kogunenud rahvast. Seepeale tõmbas Parsman lipu põuest välja, lastes sellel kahe käe vahel lehvida. "Rahva ovatsioonide saatel jooksime neljakesi läbi kangialuse lossi sisehoovi tornipoolsesse nurka ja sealt edasi läbi ukse trepist üles torni viiva raudukse juurde."

Oma pettumuseks leidsid noored, et torni viiv rauduks oli lukus. "Enne lossi sisenemist olime näinud, et ühest torni laske- ja vaatlusaknast rippus alla kaabel. Arvatavasti olid venelased torni vaatluspunktina kasutanud. Arvasime, et ehk saab lossi katuselt kaablit mööda torni aknast sisse ronida ja siis tippu minna. Toompeal meie grupiga ühinenud Tartust pärit keskkaalu poksija Käärik, kes oli mu venna tuttav, püüdiski seda teha, kuid ei mahtunud torni aknast läbi. Lipp sattus siis minu kätte."

Tulnud tagasi torni ukse juurde, nägi Fred Ise, et keegi oli kuskilt raudkangi toonud. "Püüdsime sellega ukse luku juures olevat müüri lõhkuda, mis edenes aga visalt. Siis tuli keegi joostes trepist üles ja teatas, et sakslased on Lossiplatsile jõudnud. Kõik ruttasid alla, et neid kohata, ainult mina jäin veel minutiks ukse juurde mõtlema kuidas seda lahti teha.

Kui ma teistele järgnesin, tuli mulle alla minnes hoone sisetrepil vastu saksa allohvitser, kes tahtis teada, mida ma seal teen. Kuna olin saksa keelt õppinud, vastasin, et tahame Eesti lippu torni heisata, aga ei saa ust lahti.

Tema, kes rääkis ka aktsendiga eesti keelt, ütles seepeale, et sinna ei panda mingit Eesti lippu, sest sinna läheb Saksa lipp. Ma vastasin, et ei lähe, sest sinna läheb Eesti lipp. (Tookord arvasime, et sakslased lasevad meil iseseisvuse taastada.) Mees võttis tupest revolvri ja ütles: "Sinna läheb Saksa lipp!"

Sel momendil tuli trepist üles saksa ohvitser, kes tõmbas allohvitseri käevangust minust eemale ja ütles: „Jäta rahule!“ Läksime siis kolmekesi alla lossiesisele väljakule, kus nägin lahtist Saksa sõjaväe staabiautot, korviga mootorratast ja üht soomustatud sõidukit sõduritega. See oli vist Paldiski maantee poolt linna sisenevate Saksa vägede luuresalk. Seal olid ka meie grupi poisid.