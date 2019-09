Jessica Simpson on poole aastaga ligi 50 kilo alla võtnud 

39aastane USA laulja, näitleja ja moedisainer sai 19. märtsi tütar Birdie Mae emaks. Jessica on kõigi kolme rasedusega kõvasti juurde võtnud, kuid sedapuhku vaevas teda veel hirmus jalgade paistetus. Nüüd teatab Jessica, et ta on kuue kuuga 100 naela ehk 45 kilo alla võtnud. Raseduse lõpuks kaalus ta ligi 110 kilo.

Jessica (alumisel pildil poolteist kuud enne sünnitust) kirjutab, et on tütrest esimest korda pikemat aega eemal ning seetõttu emotsionaalne. "Aga olen nii uhke, et tunnen end jälle iseendana." Salenemise taga on kõva töö. "Otsustasin veelgi rohkem vaeva näha ka neil hetki, mil see tundus võimatu."