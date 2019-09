VIDEO | Muusik EiK paneb südamele: ennast tuleb infolaviini eest kaitsta 

Lugu "Tinnitus", millele video valmis, kõneleb kõigile tuttaval enama ihaluse teemal. "Oleme harjunud mõtlema, et tänane uus on parem kui eilne uus. Kooseksisteerimisest on saanud konkureerimine ning infolaviin, mille tulvas pidevalt elame, on meilt röövimas keskendumis- ning pühendumisvõimet. Leiame end olukorrast, kus ühe muuseumieksponaadi ees ei suudeta seista kauem kui paarkümmend sekundit ning lihtsam on tarbida olmemeelelahutust, kui end kunsti mõtestamisega kurnata," selgitab luuletaja loo tagamaid.

Vaatamata tõsistele võtmeteemadele – ületöötamine ja -mõtlemine, stress ning infolaviinide hoomamatus – kõlab "Tinnitus" helgelt ega moraliseeri meie elustiili üle. Pigem tuletab lugu meelde, miks tasub teinekord hetkeks seisatuda ning hinge tõmmata.

"Tõsiste teemade üle on vahetevahel hea naerda! Mõelge, kui masendav oleks, kui sõnum ja rütm teineteist dubleeriksid," kommenteerib EiK rõõmsapoolse muusika sündi. Laulu mitmekihilise instrumentaali taga on artisti küllaltki värske taustabänd koosseisus produtsent Luurel Varas, kitarrist Mattias Tirmaste ning lauljast viiuldaja Maris Pihlap.

"Tinnitusega" kutsub artist inimesi teadlikult tegelema nii enesevaatluse kui -kontrolliga. "Maailm ei jookse sinu eest ära ja keegi ei eelda üldjuhul, et hommikul esimese asjana oma meile loed. Infotulva eest me end täielikult kaitsta ei saa, küll aga oleme võimelised kohanema. Tarvis on muuta vaatenurka ja kasvatada enesedistsipliini," soovitab ta.