Indrek Vaheoja vigastas jalga: kõik läks õnneks hästi, paranen kiirelt 

„Tahan tähelepanu juhtida sellele, et Winny Puhh saab reedel 25aastaseks ja siis Korsakovi eeskujul kukkusin,“ viitab Vaheoja bändi loole „Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti“, kus nimitegelane aina sekeldustesse sattus.

Eelmisel suvel pidi mees ringi käima lahases käega, sest kukkus rattaga. Seekordne õnnetus aga rattaga ei juhtunud. „Ei olnud rattaga, see lihtsalt kuidagi juhtus. Kõik läks õnneks hästi, jalal on lihtsalt väike põrutus ja saan kiirelt üle,“ ütleb Indrek. „Kuna ma ei murdnud kummalgi korral midagi päris ära, siis päris Korsakovi moodi ma ka veel ei ole, mul on arenguruumi,“ muheleb ta.