Metropolitan Opera katkestas suhted seksiskandaali sattunud Domingoga  

Met Opera teatas, et 78aastane Domingo, kes augusti algul tähistas koos abikaasa Martaga 57. pulma-aastapäeva, nõustus taanduma kõigist planeeritud etteastetest nende laval. Hispaania ooperikuulsus on sattunud seksiskandaali keskmesse: Associated Pressi kahest artiklist selgus, et Domingot süüdistab seksuaalses ahistamises 20 naist. Mitme väidetava ohvri sõnul oli ooperistaar neilt korvi saades nende karjääri kahjustanud.

"Met ja Domingo on ühel nõul, et ta peab taanduma," kuulutab New Yorgi ooperimaja lakooniliselt ning lisab, et rohkem teemat ei kommenteeri.

BBC Newsi teatel oli Met Operale avaldatud järjest suuremat survet annulleerida Domingo seitse uue hooaja ülesastumist. Mitmed ooperimajad on tippartisti esinemistele juba kriipsu peale tõmmanud. Kuid ooperiteatri juht Peter Gelb kinnitas pärast laupäevast "Macbethi" peaproovi artistidele, et Met ootab Los Angelese ooperimaja sisejuurdlusi tulemusi. Domingo on tegutsenud selle juhina 2003. aastast saadik. Ühtlasi tahtis Gelb ära oodata Ameerika muusikaartistide gildi otsuse.

Nüüd aga teatas "Macbethi" proovides osalenud Domingo, et tema karjäär Metropolitani laval on läbi. Teatri teatel on tipptenor esinenud nende laval 706 korda. "Debüteerisin Metropolitan Opera laval 27-aastaselt ning olen selles võrratus teatris laulnud 51 järjestikust hunnitut aastat. Ehkki vaidlen hiljutistele süüdistustele kategooriliselt vastu ning muretsen õhkkonna pärast, milles inimesi mõistetakse hukka ilma asjakohase menetluseta, lihtsalt mõtte ajel, usun, et mu osalemine "Macbethi" lavastuses juhiks tähelepanu eemale mu kolleegide suurelt töölt nii laval kui ka kulisside taga."