FOTOD | Taivo Piller ja Mart Haber naudivad isarõõme 

"Laste sünni kogemine on ikka täiesti uskumatu tunne!" ütles Mart juunis ajakirjale Anne&Stiil. "Ja laste saamine oli elu parim otsus kindlasti. Kõik lapse­ootusega seotu tundub nii abstraktne kuni hetkeni, mil sa ultrahelis esimest korda näed viit näppu ja väikest lehvitust. Siis muutub see reaalsuseks. Aga kui nad sündisid ja tegid oma esimesed häälitsused... see oli suurim ime!"