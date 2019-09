Hullumeelne fänn tahab Miley Cyrust rasestada 

TMZ.comi andmeil märkasid turvamehed Las Vegases iHeartRadio festivalil Miley esinemise ajal publiku seas David Rumseyt, kes oli korduvalt lauljatari vägistada ähvardanud. 42aastane Rumsey on võtnud pähe, et tema elu eesmärk on endine lapstäht rasestada.