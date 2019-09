Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Kolga mõisa kartmatud mehed mässasid 

Kolga vald oli toona päratu suur maalahmakas, kirjutab Uus Eesti, lisades, et 1937. aastal oli sellel alal neli valda. Nagu Mahtra sõja, oli ka Kolga mässu põhjus uue talurahvaseaduse väljakuulutamine. Kolga rahvas uskus kuulujuttu, et nüüd kingib keiser kõik maad neile pärisomanduseks ega tahtnud kuuldagi, et uus seadus hakkab maksma alles siis, kui maad on ära mõõdetud ja hinnatud ning talud võib rendile võtta või päriseks osta. Seni aga tuleb ikka abiteopäevi teha.