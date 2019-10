"PUUDUTA MIND" 102. SAADE | Tom Valsberg teab kuidas tasakaalustada negatiivset meie sees ja vaigistada stressihormoone  

Vaata saadet "Puuduta mind" ÕL veebis ja FBs igal neljapäeval kell 18.

Toomas Valsberg (37) on lõpetanud Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ning Tallinna Ülikooli reklaami ja imagoloogia eriala. Ta on tegutsenud ansamblites Somnambuul, Indigolapsed, Tane Mahuta ja alates aastast 2005 on ta teadliku popmuusika bändi Tom Valsberg & Manki Maind juht. Ta on töötanud ka reklaamiagentuurides Division, TBWA/Guvatrak, NB Reklaam.

Tom Valsberg Foto: TEET MALSROOS

Kakaotseremooniate alustaladeks on indiaanlaste nelja ilmakaare pühitsus, väelaulude laulmine, unistuste visualiseerimine ja juhitud meditatsioonid, mis on segatud flöödihelide ja erinevate aroomidega. Lõuna-Ameerika tseremoniaalsest kakaost tehtud jook aktiveerib südant, alandab vererõhku, kiirendab südamerütmi ja paneb aju tootma suureks koguses endorfiine ja serotoniini, mis võimaldab osalejatel tunda võimsaid ülevaid tundeid.

Muusik räägib, et tavalises kakaos on kõik erilised ained välja kuumutatud. Tema pakutavat, Mehhikost pärit kakaod juues aga tunnevad inimesed kordades rohkem, kui tavalist kakaod juues. See on maiade vana vägijook, mida muusiku sõnul vanasti lihtrahvale ei jagatud. "Nad kartsid, et muidu muutub rahvas liiga tugevaks," seletab Tom. Füüsiliselt muudab see kofeiinivaba jook tema sõnul südemerütmi kiiremaks ja alandab vererõhku.