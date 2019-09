Michael Douglas 75 ja Zeta-Jones 50: ränkades katsumustes karastatud paar ületas koos seksisõltuvuse, vähi ja vaimuhaiguse 

Briti sarjaga „The Darling Buds of May“ (1991–1993) areenile tõusnud Catherine Zeta-Jonesil oli saatuslikuks 1998. aastaks õnnestunud jalg kindlalt Hollywoodi ukse vahele saada. Ta mängis koos Antonio Banderasega filmis „Zorro mask“ ja reklaamis seda Deauville'i filmifestivalil. Samal festivalil osales Hollywoodi veteran Michael Douglas, kes oli äsja valmis saanud põnevusdraama „Täiuslik mõrv“. Michael on rääkinud, et Banderas ja tolle abikaasa Melanie Griffith tutvustasid talle Catherine'i, kuid too oli õhtu otsa oma filmi promomise ja seltskondliku suhtlusega hõivatud. Õhtu lõpuks õnnestus tal Walesi kaunitariga siiski pool tundi baarileti taga istuda. Paraku paistis, et Michael on edasise suhtluse šansid oma mageda komplimendiga põrmustanud.