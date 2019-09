GALERII | Jan Uuspõld: „Reet Linna on minu jaoks sild välismaaga.” 

„See oli muusikasaade, mille kaudu Reet tutvustas uusi muusikuid ja välimaa artiste. Ta õpetas, mis on popkultuur ja popmaailm, ning ta tundis Mikko Alatalot, kes tegi Soome televisioonis saadet Hittimittari! Mina mõtlesin, et midagi peab olema, kui inimene tunneb Mikko Alatalot, kes juhib Hittimittarit! ”

Jan räägib Reedast Vanemuise kontserdimajas kaks tundi enne seda, kui läheb lahti Reet Linna sünnipäevakontsert. Ta on Kontserdi konferansjee ning mis salata – Reeda fänn. „ Reet Linna on minu jaoks sild välismaaga. Sealse pop- ja rockmaailmaga. Ta on mulle tugevalt muljet avaldanud.”