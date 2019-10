„PUUDUTA MIND“ 98. SAADE | Urmas Sõõrumaa: „Olen mõnusalt heas vormis ja naudin täiega oma sisemist harmooniat“ 

Bagua on oma nime saanud eripärase kaheksanurkse kuju järgi. Bagua on võimas maagilise geomeetriaga sümbol mille algupärased juured ulatuvad Mongoolia-Siberi šamaanideni. Taoistid usuvad, et selles kujundis sisaldub kogu Universium. Bagua on head energiat toov vorm mis aitab ellu viia meie elu eesmärke ja suuri plaane. "Pühasse Baguasse on oodatud eelkõige need inimesed, kes hoolitsevad teadlikult oma keha ja hinge hea käekäigu ning harimise eest, et terves kehas oleks terve vaim," selgitab Sõõrumaa.