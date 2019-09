GALERII | Lõppesid Priit Pääsukese noortekomöödia „Öölapsed“ võtted 

„Filmi võtteperioodi lõpetamine öötundidel oli igati sümboolne, sest just öö on nii filmi loomisel kui ka sisus olnud üheks läbivaks jooneks. Kogu see eriline õhtune energia on nüüd kaamerasse püütud, mida täiendab näitlejate tasemel huumoritunnetus,“ kommenteerib filmi režissöör Priit Pääsuke.