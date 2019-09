Film FOTOD | Karlova põles jälle: Spioonifilmi ülesvõtmiseks pandi puumajale jälle tuli otsa Asso Ladva , täna, 14:56 Jaga: M

GALERII

PÄRIS FILM PÄRIS TULEGA: Tartus lina tänaval pandi kodumaise põnevusfilmi "O2" tegijad puumajale tule otsa. Foto: Aldo Luud

„Nii kui tossumasin tööle pandi, kihutasid päris tuletõrjujad kohale. See kant on siin tihti põlenud, et kohalikud on päris hellaks tehtud,“ naerab Tartus Aleksandri tänaval filmivõtete liikluskorraldaja.