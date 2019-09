Inimesed Renée Zellweger ei mäleta oma 30. eluaastatest eriti midagi Toimetas Triin Tael , täna, 13:05 Jaga: M

Renée Zellweger 19. septembril oma filmi "Judy" esilinastusel. Foto: Reuters/Scanpix

Judy Garlandi eluloofilmiga "Judy" ekraanile naasnud Renée Zellweger tunnistas värskes intervjuus, et edu kõrgaeg 30. eluaastad on tema mälestustest otsekui pühitud.