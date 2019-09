Räppar Cool D sattus James Bondi uue filmi võtetele 

“Ma läksin sinna teadmata, kas just siis, kui mina sinna jõuan, midagi toimub. Sain hiljem teada, et see sama hotell, kus ma olin, oli see koht, kus kaks päeva varem olid Bondi Aston Martini autod mööda kihutanud ja seal filmiti tulistamisstseeni. Kahjuks jäin mõned päevad hiljaks,” selgitas Cool D.