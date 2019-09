Sharon Osbourne näitas Emmydel oma värskelt pinguldatud nägu 

Sharon oli oma mälestusteraamatus "Unbreakable" küll lubanud, et ilulõikustega on nüüd lõpp. Ometi murdis ta sõna. Tulemusi demonstreeris Sharon Emmydel, kuhu ta ilmus koos tütar Kellyga.

Sharon kinnitas, et on kirurgide tööga väga rahul. Ta tahab olla glamuurne vanaema. Tütar Kelly on samuti rahul: "Kui see ema õnnelikuks teeb, siis mõistagi toetan teda."