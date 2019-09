LÄHEB ROKKIMISEKS! Hard Rock Laager kuulutas välja järgmise aasta festivali toimumiskuupäevad 

Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul on teatavasti festivali suurematel fännidel juba sügisel meeled ärevad. “Vaikselt ligi hiiliva kaamose varjus soovib igaüks salamisi oma taskusse juba tükikest järgmisest suvest ning seetõttu alustame me tänavu piletimüügiga enneolematult aegsasti – juba lähipäevil on võimalik endale Hard Rock Laager 2020 pilet soetada ja siis sellega ühes vapralt tuleva suveni vastu pidada.”