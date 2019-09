KARL MADIS 60 | Vanameistri 10 mõttetera, mis igapäevaelu helgemaks teevad 

Novembris on aeg pidada Karl Madise juubelikontserte, kuhu on oodatud nii need, kes teda ja tema loomingut juba ammust ajast teavad, kui ka uued avastajad, sest nagu aeg näitab, on Karl Madis pidevas arengus, pidevalt teel ja kuigi tema kontsertidel kõlavad ka vanad armsad tuttavad lood, on alati ka midagi uut ja avastamisväärset.

Siin on vanameistri mõtteteri, mis elu helgemaks teevad:

Armastus on kõige tähtsam. Sellest pole midagi tähtsamat.

Teiste armastamist ei pea meelde tuletama. See on mul kogu aeg meeles. See ei lähe kuhugi.

Ma väga naudin seda, kui rahvale laulud meeldivad. Mul pole tülpimust tihti esitatud lugude suhtes. Kui rahvas mitmeid kordi mingit lugu küsib ja käima läheb, siis see ongi see, mille pärast ma laval olen!

Te võite mind täiesti ära kustutada kõikidest raadiote nimekirjadest, aga laske eesti muusikat! See, et mina seal olen, ei oma üldse tähtsust. Kuidas me siis hoiame oma keelt, kui eesti muusikat raadios nii vähe laseme?

Maailm on meie endi sees. Kõik see Jumal on meie sees.