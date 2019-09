FOTO | Armas! Grete Kleini tütar teeb esimesi samme 

"See, kuidas väike inimene praktiliselt iga päevaga kasvab ja areneb. Praeguseks on ka juba mingisugune ühine rütm tekkinud ja oleme uue olukorraga kohanenud," ütles Grete juunis Kroonikale, et iga päev on üks suur avastamine. Tugeva karakteriga vanemate järeltulija näitab samuti iseloomu. "Ta on üsna tubli ja kannatlik, aga kui ikka midagi väga ei meeldi, siis näitab seda häälekalt välja," sõnab Ergo.