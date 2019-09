VIDEO | Meelis Atonen: „Kuidas on võimalik, et ühel väikesel ettevõttel on kaks korda rohkem kulda kui Eesti riigil?“ 

„Kui ühel väikesel ettevõttel, kelleks ma ikka Tavidit pean, on kaks korda rohkem kulda kui riigil, siis riik peaks juba mõtlema, et varasid natuke rohkem kullas hoida. Seda enam, et kulla hind on viimastel aastatel väga hästi kasvanud,“ märgib Atonen.