Alkohoolikust ema teenis 15aastase Demi Moore'i vägistamise pealt raha 

"See oli vägistamine ning ka rabav reetmine, mille paljastas mehe julm küsimus: "Mis tunne on, kui ema on sind 500 dollari eest maha parseldanud?"" kirjutab näitlejanna oma memuaarides.

Moore'i väitel oli alkohoolikust ema hakanud teda teismelisena baaridesse kaasa võtma, et mehed neid kaht märkaksid. Ema Virginia üritas korduvalt enesetappu. Esmakordselt juhtunud see siis, kui Demi oli 12aastane. "Mäletan, et kasutasin sõrmi, oma väikesi lapsesõrmi, koukimaks ema suust tablette, mida ta oli püüdnud alla neelata," kirjutab Demi raamatus. Sawyerile lisas ta, et seda oli juhtunud mitmeid kordi. "Mu lapsepõlvega oli lõpp. Elumuutev hetk."

Virginia suri 1998. aastal.

Moore kirjutab raamatus, kuidas ta lahkus pennituna kodust, et Hollywoodis karjääri teha, ehkki tal polnud vähimatki näitlemiskogemust. Enesekindlus võrsus teadmisest, et tal pole midagi kaotada.