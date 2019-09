Aastaga 365 kontserti külastav mees: olulisim tingimus bändide valikul on mu enda muusikamaitse 

„Ma küll väga täpselt ei mäleta, kes selle väite autor võis olla, aga pisut rohkem kui aasta tagasi sain kommentaari, et ma käin iga päev kontsertidel. Naersime koos ja sinna see esialgu jäi. Eelmise aasta oktoobris hakkasin aga mõtlema, et mis oleks, kui seakski endale n-ö igapäevase eesmärgi. Kuna kõigil 365 päeval aastas huvipakkuvaid üritusi siiski õnneks ei ole, sai loogiliselt kokku viidud päevade arv ning eri bändid. Tavaliselt on ju õhtu jooksul rohkem esinejaid kui üks ja tundus, et plaan võiks eesmärgina teostatav olla. Paras väljakutse, muidugi, sest näiteks eelmisel aastal tuli number umbes saja võrra väiksem,“ meenutab Veiko, kuidas mõte projektiks RunFor365Bands idanema hakkas.