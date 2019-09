PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 29. september  

Elu suudab sind üllatada millegi niisugusega, mida sa poleks uneski oodata osanud. Ära araks löö, võta kingitus vastu! Seda saab teha ilma, et täielikult mõistuse kaotaks.

Võimalikud on muudatused sinu elus, kuid peamised ja kõige põhjalikumad isiklikud asjad jäävad ikka samaks. Midagi võib muutuda pealiskaudsemates suhetes.

Eriti need inimesed, kelle vastu sul on tugevad tunded, tunduvad täiesti arusaamatutena. Tahad neist ise nii väga aru saada, et olukord muutub aina segasemaks.