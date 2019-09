PÄEVAHOROSKOOP: reede, 27. september  

Palju õnne, Kaalud! Soodne aeg jätkamaks valitud teel. Tunned end enesekindlalt ja rahulikult. Tead, mida sa tahad. Tead, kuidas seda saada. Plaan on ammu valmis, tarvis on vaid sellest kinni pidada. Sel aastal sa üksi ei jää – alati on läheduses inimesi, kes sind mõistavad ning on vajadusel lahkesti valmis abiks olema.