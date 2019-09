PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 26. september  

Jäär

21. märts – 19. aprill

Elu viib sind kokku inimestega, kes pole sinuga just kuigi sarnased. Enamgi veel – tekib huvi tundma õppida just võõrapäraseid ja arusaamatuid inimesi.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Sulle ei ole oluline teistele meeldida. Tähtis on, et süsteem toimiks ning kõigil oleksid võrdsed võimalused. Sinu ümber on inimesi, kes sul jõupingutusi hinnata oskavad.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tunned, et mõned inimesed lubavad endale liiga palju. Ja neid nagu üldse ei huvita, et nad oma tegevusega teisi solvavad! Sul on vaja kord majja lüüa.

Vähk

22. juuni – 22. juuli