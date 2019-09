PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 24. september 

Võõrad inimesed võivad parematki nõu anda kui need, kes alati su kõrval. Võõrastel pole sinu tegevuse suhtes eelarvamusi, nad näevad olukorda värske pilguga.

Sul tuleb jõudu koguda, et olla valmis mitmeks raskeks ettevõtmiseks. Oluline on koostada enda jaoks plaan ja uskuda, et oled selle täitmiseks kindlasti võimeline.