FOTO | Kas Katrin Lusti sõrmes särab kihlasõrmus? 

Foto all olevates kommentaarides on juba küsitud, kas varsti saab hõisata "Kibe!".

Katrin jääb Õhtulehele kommentaari andes napisõnaliseks ja ütleb vaid, et hoiab töö- ja eraelu lahus. "Olen andnud iseendale lubaduse, et ma ei kommenteeri oma eraelu."

Möödunud aastal ilmus Katrin Lust Kroonika meelelahutusauhindade galale koos kallimaga. Kuigi Lust ei ole siiani soovinud teemal pikemalt peatuda, sai Elu24 mullu aprillis teada, et mehe nimi on Oliver Kilk. "Me kohtusime ühises seltskonnas ja mulle meeldib temaga olla, meil on palju ühiseid asju ja arutelusid," ütles mees toona Elu24-le.