Suri nahakunstnik Endel Valk-Falk 

Endel Valk-Falk oli innustunud ja uudishimulik kunstnik, uurija, kirjutaja ning katsetaja. Tema valdkonda mahtus kõik, mis oli seotud naha kui materjaliga, alates jalatsitest lõpetades köiteuunikumidega, mida ta tundis peensusteni nii teoorias kui praktikas. Ta on loonud albumeid, raamatuköiteid ning külalisraamatuid, püüdes neis elustada vanu nahatehnikaid. Valk-Falk on koostanud oskussõnastikke, rikastanud köitetehnika sõnavara ning loonud kreeka-slaavi köite restaureerimismetoodika. Tema sulest on ilmunud mitmeid uurimusi, millest olulisim on Eduard Taska käsitlus.