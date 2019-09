Palju õnne! Priit Simsoni ja Manuaela Pihlapi perre sünnib teine laps 

"Jah, uudis vastab tõele," ütleb Manuela ja lisab, et kõik on kulgenud siiani normaalselt. "Kas tuleb poiss või tüdruk, seda me ei tea, aga loodame et tuleb Skorpion," naerab naine.

Manuela ja Priit tantsuhoos Klubis Teater Foto: Klubi Teater

Foto: Teet Malsroos

Kadri rääkis aastal 2015 Kanal 2 saates "Avameelselt", et lasteta elu on kurb. "Ilma lasteta on elu kurb," tunnistas Kadri ja lisas: "See pole minu valik. See on raske teema ja ütleme nii, et ma pole teinud midagi selle jaoks, et mul lapsi ei oleks." Ta selgitas toona, et suunab energia töösse, sest näeb, et seeläbi on tal võimalik midagi muuta. Täna on Kadri elukaaslaseks edukas ärimees Teet Soorm.