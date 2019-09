PALJU ÕNNE! „Naabrist parema“ võitjad Kristel ja Hendrik said lapsevanemateks 

Lapseootusest sai Kristel teada pärast seda, kui paar end "Naabrist parema" saatesse juba kirja oli pannud. "Olime allkirja andnud saatele, et me tuleme saatesse. Järgmine päev Kristel tuli ja ütles, et peab mulle midagi ütlema," rääkis Hendrik.

Hendriku sõnul oli ta muidugi väga rõõmus, kuna see on tema esimene laps. Paari sõnul pärast rasedusest teada saamist nad muretsema ei hakanud, et kas remondisaates ikka hakkama saavad.

"Kogemata neid asju ei juhtu. Me oleme üheksa aastat koos olnud, suvel aasta aega abielus olnud. Saime aru, et peaksime planeerima beebit, me arvestasime sellega, et läheb nii palju aega, et proovime “Naabrist paremasse” vahepeal. Kui olime teada saanud, et saime saatesse, saime järgmisel päeval teada, et ka beebi on tulemas!" paljastas Kristel, et kaks rõõmu-uudist tuli nende jaoks korraga.