ÕL VIDEO | Kehakeeleekspert Atali Stahlman: inimene suudab ebakindlust oma näos varjata, kuid jalad reedavad tõe 

Blond ja särtsakas kehakeeleekspert Atali Stahlman analüüsib tihti ajakirjanduses avaliku elu tegelaste kehakeelt – millised on näiteks mõne tuntud lahku läinud paari omavaheline suhtlus pärast skandaali või mida poliitikud sõnavõttudel tegelikult mõtlevad. Hariduselt on Atali aga psühholoog ja see on ka tema igapäevatöö, kehakeele lugemine on vaid üks paljudest psühhoteraapia liikidest ja väike osa Atali ametist. Kehakeele lugemist otsustaski Atali õppida just seetõttu, et pelgalt inimesega vestlemisest oli tema jaoks vähe.