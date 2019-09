Mustanahaline geimees tegi Emmy galal ajalugu 

Reporteritele nentis Porter, et on tänulik, et tema silmad on näinud päeva, mil ta saab ehedalt iseenesena maailma ees seista. "Mulle on öeldud, et sellisena ei saa ma eales tööd. Mulle on öeldud, et selline inimene ei saa eales edu saavutada. Ja punkt. Nii mulle öeldi. Aga ma ei uskunud seda. Ma ei uskunud seda. Olen elav tõestus, et tuleb endasse uskuda, endasse investeerida. Armasta iseend ja õpetas siis seda ka teistele."