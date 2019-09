Iga päev uut bändisärki kandev mees: olen klientide ees ka Marco Tasase särgiga asjalikku juttu ajanud 

Joosep (29), kelle muusikamaitse varieerub metal’ist kantri ja klassikani, on bändisärke kogunud rohkem kui poole oma eluajast. „Särke ostan kontsertidelt, otse bändidelt, eraisikutelt, erinevatest muusikapoodidest, kaltsukatest jne. Mõned särgid olen ka sõpradelt, perekonnalt või abikaasalt kingiks saanud,“ avaldab ta.

Joosep tõdeb, et tegu on üsna kalli hobiga. „Kuna kaltsukatest leiab särke harva, olen enamik särke ikka uuena ostnud. Kokku olen nende peale kulutanud umbes 3000–4000 eurot, aga samas on tegu praktilise hobiga – särke saab ju kanda, aga proovi Mesopotaamia-aegset münti või Chagalli maali selga ajada,“ lausub ta.

Mees postitab iga päev oma Facebooki ja Instagrami kontole kantavast särgist ka pildi ning ülevaatega saab tutvuda, kui kasutada Instagramis märksõna #bändisärgiaasta. Ta kinnitab, et ei pane särki selga ainult foto tegemise ajaks, vaid kannab seda ka ülejäänud päeva. „Häbeneda pole miskit, olen klientide ees ka Marco Tasase särgiga asjalikku juttu ajanud. Siiski on mõned särgid, mis on väikseks jäänud, näiteks pesus kokku tõmmanud. Neid terve päeva kanda on füüsiliselt pisut keeruline, sest – olgem ausad – süüa mulle meeldib. Olen ilmselt mõne nabasärgiga ikka poes käinud.“

Eriti südamelähedased kodumaiste bändide särgid

Aastate jooksul on Joosepi garderoobi jõudnud ka tõeliselt omapärased särgid. „Üks lahedamaid on kindlasti Sirje ja Rein Kure särk, tõeline custom made, mille sain sünnipäevaks. Kõige huvitavamad on ilmselt eri metal-bändide särgid, kus on kujundusega vaeva nähtud,“ ütleb mees ja lisab, et pole tõenäoliselt särki, mida ta bändisärgiaasta raames selga ei paneks. „Mõned päevad tagasi kandsin Justin Bieberi maikat... piiride ja eneseväärikusega on lood siis nii,“ muheleb ta.

Joosep Konsen Foto: Erakogu