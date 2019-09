Palju õnne! USA rokilegend Bruce Springsteen saab täna 70aastaseks  

1975. aastal palaga "Born to Run" areenile tõusnud Springsteen vallutas maailma 1980. aastate keskel albumiga "Born In The USA" ning rokib raugematult tänini.

* Töölisklassirokkariks tituleeritud Bruce on võitnud 20 Grammy auhinda, esimese neist 1984. aasta hiti eest "Dancing In The Dark". NB! Särasilmne tumedapäine neiu, kelle The Boss videos lavale kutsub, on tulevane "Sõprade" täht Courteney Cox!

* The Bossi kontol on ka Oscar laulu eest "Streets of Philadelphia", mis kõlas Tom Hanksi aidsidraamas "Philadelphia".