Islandi Rahvusringhääling sai Hatari mässamise tõttu trahvi 

"Hatari näitas Eurovisioni finaalis korraks Palestiina kirjaga silti, kui nad istusid green room'is. Eurovision on mittepoliitiline üritus ja selline käitumine on reeglitevastane. Sildid eemaldati kiiresti eetrist ja EBU arutab seda vahejuhtumit kindlasti pärast võistlust," teatas EBU pärast Eurovisioni oma avalduses.

20. septembril teataski Islandi Rahvusringhääling, et EBU on otsustanud neile teha 5000 euro suuruse trahvi. Seda siiski tasuda ei kavatseta, sest nad pole rahul, kuidas olukorraga toona tegeleti, vahendab Wiwibloggs. Nad lisasid, et olid kasutanud kõiki meetmeid, et EBU reegleid mitte rikkuda ning Hatari teod on nende enda vastutada.