PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 23. september  

Keegi on sind juba ammu oodanud. Tahad sa seda siis endale tunnistada või mitte. Ei ole mingit mõtet heale inimesele pettumust valmistada.

Algab aeg, mil just sina saad tähelepanu keskmes särada – Päike jõuab täna oma taevasel teekonnal Kaalude märki! Sinul tasub seda tähistada ja sügise algusest rõõmu tunda!

Täna võib sinuga toimuda midagi üllatavat. Ühest küljest muudab see sind veidi närviliseks ja seesmiselt ebakindlaks, aga teisest küljest on see ütlemata põnev.