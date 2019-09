Tõnis Erilaiu lehesaba: Kuidas Kilingi-Nõmme tüdruku süütus oli kulda väärt 

Kihlveo ühte osapoolt kirjeldab reporter: neiu Salme S. näib veidi nooremana, kui tal tegelikult aastaid on. Keha kaldub tüsedusele. Ta jutt on temperamendikas ja esimese asjana küsib: „No ütelge mulle, kas ma olen inetu?“

Salme ja Hans olevat ühisel töösõidul üsna rõvedalt lõõpima hakanud. Ärijuht teatanud, et ega neiu Salme poistest puhas ole ja küllap on kõik tükid maailmas ära teinud. Salme omakorda öelnud, et on valmis naela kulla peale kihla vedama, et teda pole ükski poiss puudutanud ja ta on ikka veel süütu. Nii tehtigi kihla ja järgmisel päeval oli kogu alevik kahinat täis. Heideti hulk kahemõttelist nalja.