GALERII | Paunvere nunnukonkursi võitja: „Igal aastal näitusel teiste aiasaadusi vaadates olen mõelnud, et mul on kodus ilusamad ja suuremad.“ 

„20 aastat olen käinud siin väljanäitusel teiste toodud aedvilju vaatamas ja alati olen mõelnud, et minu omad on ilusamad ja suuremad!“ põhjendab rõõmus võitja, miks ta otsustas sel aastal nunnukonkursist osa võtta.

„Kasutan ainult kanasõnnikut, meil on 20 munejat kana. Väetist me ei pane. Rohin ja hoolitsen taimede eest. Ega muud nippi seal olegi,“ avaldab Ulvi.

Seda nippi, kuidas Paunvere laat igal aastal tuhatkond müüjat ja paarkümmend tuhat laadalist kokku toob, pole aga ilmselt võimalik ühe lausega öelda. Selge on aga see, et suur osa on selles Oskar Lutsul ja tema „Kevade“ tegelastel. Kui muul ajal põhjust ei ole, siis kord aastas saab ikka tulla Tootsi, Teele ja Kiire radadele käima ja osta Palamuse apteegist kaasa pudelike Punsli eli, millest Toots sealse apteekri soovitusel oma südamepööritusele abi leidis. Sellest, et inimesed hüvast kraamist ka tänapäeval lugu peavad, annab märku pikk looklev järjekord apteegi ukse taga.