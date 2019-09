Paris Hilton leinab oma isaisa Barron Hiltonit 

38aastane Paris tõdeb, et imetles juba väiksena vanaisa kui ärimeest. "Olen väga tänulik, et mul oli nii vapustav mentor. Olen alati tahtnud, et ta saaks minu üle uhkust tunda." Paris rääkis isaisaga viimane kord mõni päev enne tolle surma. "Ütlesin, kui palju ta mu elu on mõjutanud. Tema vaim, süda ja pärand elavad minus edasi."