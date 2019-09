Suri printsess Diana saatust uurinud detektiiv 

Al-Fayed ei leppinud ametliku versiooniga, et tegu oli õnnetusjuhtumiga - Diana limusiini juht oli joobes, ületas sõidukiirust ning printsessi ja Dodi turvavööd polnud kinnitatud. Harrodsi kaubamaja omanik oli veendunud, et Briti kuningakoda oli lasknud troonipärija Charlesi eksnaise ja tema uue kallima tappa, kartes, et Diana abiellub moslemist Dodiga. Ringlesid ka jutud, et Diana oli Dodist juba rase.