„Stiilse viisiku“ staar on HIV-positiivne 

Ekstravagantse välimusega juuksur, kes tunneb end mõnel päeval mehena, mõnel naisena, avaldab 24. septembril mälestusteraamatu „Over The Top“ („Üle võlli“), kus kirjutab, et sai HIV-diagnoosi 25aastaselt. Muutumissaate staar Van Ness rääkis New York Timesi teatel, et oli toona kliendi juuste kallal tegutsedes minestanud. „See päev oli täpselt nii rusuv, kui arvata võite.“