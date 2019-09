HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Reet Linna: "Prillitoosis" võiks vabalt ka seksinurk olla 

Jah, me oleme kohtunud varasemalt ainult kas Kaubamaja Ilumaailmas kosmeetikat ostes või mõnel peenel üritusel. Ega me pikemalt polegi lobisenud ja ega teineteise saadeteski käinud.

Kusjuures minu kolleegid on mulle juba öelnud, et pane Anu Saagim endale "Prillitoosi" külaliste nimekirja.

Jah. "Prillitoos" ei ole enam ammu vanurite saade. Nii paljud noored vaatavad seda. See on nagu koguperesaade. Sel aastal teeme hästi palju asju uutmoodi. Näiteks liitub meiega Mart Juur, kes hakkab saates rääkima raamatutest. Me teeme saatesse teisigi põnevaid alamrubriike.

Algusaastatel muide tahtsime sinna seda seksilõiku sisse panna, aga see lükati miskipärast kõrvale. Me ei ole tõesti saates kunagi rääkinud seksist, aga seal võiks vabalt olla väike romantikanurk küll.

Meil on esimeses saates külaliseks Eero Spriit, kellel oli just 70. sünnipäev. Tema intervjuust käis läbi lause, et tal on uus suhe. Siis ma mõtlesin, et kui see saab nii hilises eas veel juhtuda, siis järelikult ka sellisest teemast peab rääkima.