VIDEOINTERVJUU | Reet Linna: „Mul on jäänud veel pagana vähe elada ja ma ei taha seda lihtsalt lurri lasta!“ 

Kunagi mulle isegi õpetati, kuias mitte jätta halbu asju endasse. Heidy Tamme kunagi soovitas, et ma kirjutaks halvad asjad üles, siis saab need endast välja, aga mina ei viitsi kirjutada. Mulle istub see porisemise meetod paremini.

Kas sa oma muresid alkoholi või meelemürkidesse pole uputanud?

Usu või ära usu, ma praktiliselt üldse ei joo täna enam alkoholi. Kunagi oli see šampanja ja viski joomise mood, aga see on nüüd minevik. Mul ei ole kodus mitte kunagi olnud nii palju alkoholi, kui praegu. Ma lihtsalt ei taha seda. Veini ma ei saa juua, pea hakkab valutama. Šampanjat võib-olla klaasikese vahel võtan. Kui tähistame isadepäeva, siis joon kindlasti korralikult paar pitsi valget viina, sest seda ma veel talun.

Olime lapselapsega saates „Suur ja väike täht". Seal küsiti lapselt, et mida vanaema üle kõige armastab. Poiss ütles, et vanaema joob viina ja sööb kõrvale seda koledat punast toorest liha. Nalja oli nabani.

Vanasti suitsetasin nagu korsten. Nüüd pole suitsu ette pannud 40 aastat. Jätsin päevapealt maha. Mul oli hirm, sest mul hakkasid jalad valutama. Arvasin et see on suitsetamisest. Lugesin Saaremaal mingeid vanu ajakirju, kus kirjutati, et suitsetamine võib lõppeda jalavalu ja gangreeniga. Mul oli surmahirm. Käisin arstil ja mulle pandi diagnoos - tuiksoonte umbumine. Jätsin suitsetamise päevapealt maha.

Aastad läksid mööda, kui läksin Robertiga mingil põhjusel taas arstile. Rääkisin sellest loost ka arstile, kes ütles, et tuiksoonte umbumine on vanade suitsetajatest meeste haigus ja mul ei saa seda kohe kuidagi olla. Selgus, et jätsin suitsetamise täiesti ilma asjata maha! Kuid sinna see jäi ja ma pole tõesti rohkem suitsu teinud, ei näe ka vajadust.

Mida sa veel tahaksid elus teha, mis on tegemata jäänud? Võib-olla teed langevarjuhüppe? Seda on meil siin 90-aastasedki prouad teinud.