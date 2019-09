Anu Saagim: tundsin Soome tõsielusaates esimest korda rassismi 

Anu osales Soome tõsielusaates „Farm“ ja naine tunnistab, et oli natuke pettunud, et eestlase vastu ebasõbralik oldi. „Mõtlesin, et ilmselt kui meil oleks tõsielusaade ja kutsuksime sinna soomlase, siis tekib ikka selline jõugumoment, et meie oleme siin eestlased. Või eestlased versus venelased, naabritega ikka tekib,“ arvas Anu.

Anu ütles, et iga saates osaleja sai paksu lepingu, kus oli muu hulgas kirjas, et igasugune vägivald on taunitav. „Kui keegi kedagi lööb, on kohe ilge trahv ja saatest väljas.“ Kui Anu oli jalaga näkku saanud, palus ta operaatoritelt ja toimetajatelt võimalus klipp üle vaadata, et näha, kas see juhtus tõesti kogemata või hoopis meelega. „Küsisin ka, et miks te mulle appi ei tulnud, nägite ju, et ma kukkusin ja pisarad voolasid. Nad ütlesid, et arvasid, et mul on heinaallergia!“ Siis sai Anu, et saatetegijad tahtsid ikka draamat ka ja saates osalejad võistlesid tõesti elu ja surma peale. „Siis oli isu ja lõbu läinud. Me magasime kõik ühes toas ja mõtlesin, kas ma julgengi enam magama minna.“