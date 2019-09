Inimesed Margaret Atwood jäi keset raamatuturneed leseks Toimetas Triin Tael , täna, 13:00 Jaga: M

Margaret Atwood ja Graeme Gibson 2018. aasta novembris. Foto: The Canadian Press/Scanpix

85 aasta vanuses on surnud teenekas Toronto kirjanik ja luuletaja Graeme Gibson, kes laiemale avalikkusele on tuntud kirjanik Margaret Atwoodi kauase elukaaslasena. The Stari teatel lakkas Gibsoni süda tuksumast Atwoodi raamatutuuril Inglismaal.