Seksivideopartner nõuab tippkoomikult 60 miljonit dollarit 

Montia Sabbagi nimeline naine väidab, et 40aastane tippkoomik ("Scary Movie") ja tolle sõber J. T. Jackson filmisid teda kaks aastat tagasi seksuaalakti ajal. Hart oli toona (ja on endiselt) abielus Eniko Parrishiga ning sai samal aastal isaks, kirjutab New York Post. Privaatsuse rikkumise ja tohutu stressi eest nõuab Montia (28) osapooltelt hiigelsummat.