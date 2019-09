Inimesed Kas kõlakad Elisa Kolgi ja Indrek Rahumaa suhtest vastavad tõesti tõele? Paar poseerib koos lauljanna Instagramis Ohtuleht.ee , täna, 17:48 Jaga: M

Elisa Kolk ja Vahur Valgmaa Foto: Teet Malsroos

Märtsis kirjutas Kroonika, et Heti Tulve endine elukaaslase Indrek Rahumaa (47) ja laulja Elisa Kolk (21) on teineteist leidnud. Jutud Rahumaa ja Kolgi suhtest olid üllatavad, kuna Kolk on tükk aega olnud suhtes muusikaprodutsendi Vahur Valgmaaga. Nüüd poseerib paar aga esimest korda koos Instagramis.